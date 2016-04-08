Viviano: "Su Ilicic ho fatto una delle mie più belle parate. Montella..."

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L'ex portiere della Fiorentina dal cuore viola Emiliano Viviano ha parlato così ai microfoni de Il Secolo XIX ecco le sue dichiarazioni: "Quella due turni fa col Chievo, su Birsa, è stata la più bella a livello estetico: in controtempo e c’è voluta forza per tirare fuori la palla. Anche nella mia Firenze non me la sono cavata male su quel tiro da fuori teso di Ilicic, ci sono volato perfetto. La terza sempre col Chievo all’andata, allo scadere, su Paloschi. Lì poteva essere il 2-1 e ho murato bene. Montella? Secondo lui a Firenze pativo la pressione di giocare a casa mia… Ritrovarsi è stato simpatico, lui ha una maniera di fare calcio diversa, usa tanto il portiere anche con i piedi, conoscerlo mi ha favorito”.