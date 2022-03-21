Viviano elogia l'attacco della Fiorentina: "Segna anche senza Vlahovic. Grandi meriti di Italiano"

Il portiere tifoso della Fiorentina Viviano ha elogiato Italiano per essere riuscito a sopperire alla partenza di Vlahovic

Il portiere tifoso della Fiorentina Emilino Viviano a derbyderbyderby.it ha parlato anche della Fiorentina. Queste le sue parole:

"La partenza di Vlahovic poteva incidere tantissimo, fa la differenza. Ma c’è un dato da tenere in considerazione, e cioè che la Fiorentina riesce a segnare anche senza di lui, attraverso lo sviluppo di un gioco di squadra. E i meriti di Italiano in questo sono tanti. Propone davvero un bel calcio, uno dei più belli in Serie A"

FIORENTINA AL LAVORO PER IL RISCATTO DI TORREIRA

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