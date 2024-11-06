Vitali: "La Fiorentina ha scelto l'allenatore giusto. Quando una società funziona i risultati si vedono"

Il noto procuratore, Gianni Vitali, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sull'ottimo avvio di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:Sorpreso dal campionato di Lazio e Fiorentina?"Non s...

Il noto procuratore, Gianni Vitali, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sull'ottimo avvio di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

Sorpreso dal campionato di Lazio e Fiorentina?

"Non sono sorpreso perché hanno fatto scelte ottime sugli allenatori, diversi tra loro ma due allenatori giusti per quelle piazze. Hanno preso giocatori importanti, quando le società funzionano bene è facile vedere i risultati sul campo".

PARLA IL PRESIDENTE DEI PROSSIMI AVVERSARI DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE

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