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Vitali: "La Fiorentina ha scelto l'allenatore giusto. Quando una società funziona i risultati si vedono"

Il noto procuratore, Gianni Vitali, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sull'ottimo avvio di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:Sorpreso dal campionato di Lazio e Fiorentina?"Non s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2024 18:30
Vitali: "La Fiorentina ha scelto l'allenatore giusto. Quando una società funziona i risultati si vedono" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto procuratore, Gianni Vitali, ha parlato a TMW Radio soffermandosi anche sull'ottimo avvio di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

Sorpreso dal campionato di Lazio e Fiorentina?
"Non sono sorpreso perché hanno fatto scelte ottime sugli allenatori, diversi tra loro ma due allenatori giusti per quelle piazze. Hanno preso giocatori importanti, quando le società funzionano bene è facile vedere i risultati sul campo".

PARLA IL PRESIDENTE DEI PROSSIMI AVVERSARI DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE

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