Vitale: "Piccoli ha fallito, giusto fare lo scambio con Pellegrino, sarebbe ideale per Grosso"

L'attaccante ducale potrebbe essere il sostituto di Piccoli

Intervenendo ai microfoni di Radio Bruno Toscana, l'ex dirigente viola Pino Vitale ha promosso a pieni voti l'operato del club: «I tifosi possono guardare al futuro con estrema fiducia, poiché per la prima volta si vede una strategia ben definita guidata dalla direzione sportiva. Paratici ha piazzato innesti giovani e di valore in una campagna acquisti tutt'altro che conclusa: ad oggi non vedo squadre italiane capaci di muoversi bene come la Fiorentina, che finalmente si è affidata a un professionista in grado di allestire la rosa senza dipendere dai procuratori».

Qualche perplessità è invece emersa sulle cessioni: «Ciò che mi lascia dubbioso è il mercato in uscita, nello specifico l'operazione Comuzzo. Trattare con interlocutori come Cairo — o come Lotito, considerata la pista Lazio per Fabbian e Brescianini — rappresenta sempre un'incognita. Su Comuzzo avrei mantenuto un'opzione di riacquisto anziché lasciarlo al Torino: se Cairo lo riscatta a 20 milioni, significa che il ragazzo ha fatto un'annata eccezionale e ne vale ormai molti di più. Pur riconoscendo la difficoltà nel piazzare i tanti esuberi in rosa, la società dovrebbe cercare di monetizzare di più dalle vendite».

Infine, un passaggio sul reparto avanzato: «Uno scambio tra Pellegrino e Piccoli mi entusiasmerebbe, l'argentino mi piace molto mentre l'italiano purtroppo ha deluso. Sugli esterni Paratici sa come muoversi: credo che Solomon tornerà, ma attenderanno gli ultimi giorni per risparmiare. Dopo aver investito tanto, in questo momento la priorità potrebbe essere quella di incassare qualcosa prima di sferrare altri colpi».