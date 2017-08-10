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Visite mediche a Firenze per Benassi: "Non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina"

Primo giorno a Firenze da giocatore della Fiorentina per Marco Benassi che ha svolto a Careggi le visite mediche di rito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 10:21
Visite mediche a Firenze per Benassi: "Non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina" -
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Prima giornata da giocatore viola per Marco Benassi, centrocampista classe 94 acquistato dalla Fiorentina nella giornata di ieri. Questa mattina il capitano dell'Inter 21 italiana ha svolto le visite mediche a Careggi rilasciando anche qualche breve battuta: "Sono molto contento di essere qui, Non vedo l'ora di cominciare"

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