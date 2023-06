Viola Park, raduno della Fiorentina verso metà luglio. L’inaugurazione a metà agosto

La data ufficiale del raduno della Fiorentina ancora non c’è. Quella che si apre oggi sarà la settimana buona per capirla. In ogni caso poco cambia, i ragazzi di Italiano si ritroveranno entro la seconda settimana di luglio. Questo vuol dire che il countdown in vista della nuova stagione è iniziato. Il prossimo raduno sarà storico. Per la prima volta nella sua quasi centenaria storia la Fiorentina si ritroverà in un centro sportivo di proprietà.

Questo vuol dire anche tanto lavoro logistico. Anche perché entro il 30 giugno la società viola dovrà riconsegnare i campi e le strutture d’allenamento del ‘Davide Astori’ al Comune di Firenze. Materiali ed attrezzature dovranno essere trasferiti a Bagno a Ripoli. Poi il trasferimento (ritardato di qualche settimana sulla tabella di marcia) di tutti i dipendenti. Insomma, giorni intensi su diversi fronti prima di vedere le prime sgambate di Biraghi e compagni sui nuovi campi del Viola Park. Per il quale, comunque, l’inaugurazione ufficiale sarà rimandata sicuramente alla seconda metà di agosto, quando tornerà in città il presidente Commisso. Lo scrive La Nazione.

