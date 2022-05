Vierchowod boccia Milenkovic: “Fossi la Juventus, non lo prenderei. Con la Sampdoria presi 4 gol scolastici”

Pietro Vierchowod, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare di Nikola Milenkovic. Ecco le sue parole: “Ho visto Sampdoria-Fiorentina e non ritengo Milenkovic un giocatore da Juventus. Prendere quattro gol in quel modo scolastico contro una squadra già salva, non è possibile. Il centrale serbo ha un bel fisico, ma se fossi nella Juve non lo prenderei”

