Video, Vlahovic e Commisso palleggiano al volo a bordo campo: "Hai visto che sei bravo però"

Commisso non si sta perdendo nemmeno un allenamento della Fiorentina in questa settimana, e a bordo campo palleggia in maniera spettacolare con Vlahovic

Commisso assiste alla seduta di allenamento

Simpatica scena quella che è avvenuta al centro sportivo, dopo l'allenamento viola, tra Rocco Commisso e Dusan Vlahovic, il presidente viola ha palleggiato al volo con il centravanti viola. Ecco il video trasmesso dalla Fiorentina

SCOPRIAMO KOKORIN, IL CENTRAVANTI DELLO SPARTAK MOSCA VICINO ALLA FIORENTINA

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