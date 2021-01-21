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Video, Vlahovic e Commisso palleggiano al volo a bordo campo: "Hai visto che sei bravo però"

Commisso non si sta perdendo nemmeno un allenamento della Fiorentina in questa settimana, e a bordo campo palleggia in maniera spettacolare con Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2021 13:59
Video, Vlahovic e Commisso palleggiano al volo a bordo campo: "Hai visto che sei bravo però" -
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Commisso assiste alla seduta di allenamento

Simpatica scena quella che è avvenuta al centro sportivo, dopo l'allenamento viola, tra Rocco Commisso e Dusan Vlahovic, il presidente viola ha palleggiato al volo con il centravanti viola. Ecco il video trasmesso dalla Fiorentina

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