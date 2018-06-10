VIDEO, la Fiorentina primavera in lacrime consolata dai tifosi viola "Non ti lasceremo mai da sola"

La sconfitta sei ragazzi di Bigica nella finale di Reggio Emilia è stata un brutta botta per il morale della primavera che è uscita dal campo in lacrime. Ecco cosa è successo quando la primavera viola...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2018 12:01

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