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VIDEO, Joe Barone ringrazia Commisso che si commuove: "Sei storia della Fiorentina"

Continuano i lavori al Viola Park, Joe Barone ha omaggiato cosi il patron della Fiorentina Commisso che sta portando avanti questo progetto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2021 14:54
VIDEO, Joe Barone ringrazia Commisso che si commuove: "Sei storia della Fiorentina" -
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Bagno a Ripoli (FI), visita organizzata per la stampa nel Viola Park, accompagnati da Rocco Commisso, Joseph Commisso, Joe Barone e l'architetto Marco Casamonti 2021-05-18 © Niccolò Cambi/Massimo Sestini

Nella giornata di ieri, direttamente dal Viola Park, Joe Barone ha ringraziato pubblicamente Rocco Commisso, queste le sue parole e il video di Labaro Viola:

"Vorrei ringraziare di cuore la famiglia Commisso, per tutto quello che tu stai facendo per questa città, per il futuro della Fiorentina, perchè questa realtà è veramente emozionante, un progetto che tocca non solo me ma tutto il mondo viola. Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per la Fiorentina e per il calcio italiano"

PRADE HA FIRMATO IL RINNOVO, MACIA VICINO AL RITORNO. GATTUSO MAI DEFINITO, OCCHIO A FONSECA

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