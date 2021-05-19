VIDEO, Joe Barone ringrazia Commisso che si commuove: "Sei storia della Fiorentina"

Continuano i lavori al Viola Park, Joe Barone ha omaggiato cosi il patron della Fiorentina Commisso che sta portando avanti questo progetto

Nella giornata di ieri, direttamente dal Viola Park, Joe Barone ha ringraziato pubblicamente Rocco Commisso, queste le sue parole e il video di Labaro Viola:

"Vorrei ringraziare di cuore la famiglia Commisso, per tutto quello che tu stai facendo per questa città, per il futuro della Fiorentina, perchè questa realtà è veramente emozionante, un progetto che tocca non solo me ma tutto il mondo viola. Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per la Fiorentina e per il calcio italiano"

PRADE HA FIRMATO IL RINNOVO, MACIA VICINO AL RITORNO. GATTUSO MAI DEFINITO, OCCHIO A FONSECA

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