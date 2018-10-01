VIDEO, Gasperini diceva a Firenze: "Adesso discutiamo anche il Var? Le decisioni dell'arbitro vanno accettate"

Era il 25 settembre scorso e l'Atalanta pareggiava all'ultimo secondo a Firenze con un gol da fuori area di Remo Freuler una partita assai discussa. Il motivo due rigori solari non concessi a favore d...

Era il 25 settembre scorso e l'Atalanta pareggiava all'ultimo secondo a Firenze con un gol da fuori area di Remo Freuler una partita assai discussa. Il motivo due rigori solari non concessi a favore della squadra viola dall'arbitro Pairetto che neppure andò a vedere il Var. La Fiorentina in quella partita perse due punti importanti nella corsa all'Europa League e a fine partita, il tecnico Gasperini, parlò, con il sorriso sulle labbra cosi di questi due episodi. Strano vedere come il tecnico nerazzurro abbia cambiato completamente versione sulle polemiche e sugli episodi arbitrali. Ecco il video delle parole di Gasperini