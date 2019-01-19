"Vi racconto il momento più brutto a Firenze. Quando dissi ad Astori della Juventus lui..."

Federico Bernardeschi ha scritto per il portaleThe Player’s Tribune, queste le sue parole:"Quando avevo 16 anni, stavo per entrare nella squadra Primavera con la Fiorentina. Stavo giocando un livello...

Federico Bernardeschi ha scritto per il portaleThe Player’s Tribune, queste le sue parole:

"Quando avevo 16 anni, stavo per entrare nella squadra Primavera con la Fiorentina. Stavo giocando un livello di calcio davvero notevole. Ma durante un controllo fisico di routine, il medico trovò qualcosa di sbagliato. Così, pochi giorni dopo, andai dal dottore con mia madre. C’erano da fare alcuni test. Alcuni raggi X. E pochi minuti dopo il medico ci ha informato. “Federico, sembra che ci sia un problema.” Ho pensato, ho 16 anni. Sono nella migliore forma della mia vita. Non c’è problema. “Hai il cuore allargato. Non siamo sicuri di quanto sia grave. È possibile che non sarai in grado di continuare la tua carriera calcistica.

“Possibile? No … è impossibile. Non ci potevo credere. Mi sono rifiutato di sentirlo. Mia madre mi ha tenuto calmo. “Dobbiamo monitorarlo da vicino nelle prossime settimane”, ha detto il dottore. “E nel frattempo, non sarai in grado di giocare a calcio per sei mesi. “Sapevo di essere in una fase critica dello sviluppo per la mia carriera.

Non potevo permettermi di perdere tempo in quel modo. Anche mia madre lo sapeva. E ‘stata una giornata terribile e terribile. Vivevo da solo a Firenze, 16 anni, e non avevo niente da fare. I miei genitori lavoravano a Carrara, quindi mi venivano a trovare quando potevano. Ho cercato di tenermi occupato, ma sono stati i sei mesi più difficili della mia vita. Il tempo passò. Sono stati effettuati innumerevoli controlli, visite specialistiche e riunioni e, alla fine, con alcuni cambiamenti dietetici e una medicina, ho superato il problema.

Quando si passa attraverso una cosa del genere è impossibile non cambiare. Diventai più consapevole della fragilità del mio viaggio: quanto ero fortunato ad essere nella posizione in cui mi trovavo.

Quindi, quando ho raggiunto traguardi importanti, come il mio debutto in Serie A nel 2014 e la mia chiamata agli Azzurri nel 2016, mi sono sentito come se li potessi apprezzare più dei momenti più belli di quando ero più giovane. Sono successe tutte queste cose a causa della mia famiglia e attraverso l’aiuto delle persone intorno a me.

Sono due le cose che hanno segnato la mia esperienza alla Fiorentina. Innanzitutto Paulo Sousa, il nostro allenatore in quel momento, che mi ha fatto sedere e mi ha dato un po’ di consigli. Mi ha detto che ero un talento incredibile e che il mio carattere aveva superato le mie qualità. Ma, ha detto, per diventare un campione, devi investire in te stesso. Tutto quello che fai, dentro o fuori dal campo, deve essere mirato alla vittoria – è così che i giocatori veramente grandi arrivano dove sono. Non lo dimenticherò mai.

E la seconda cosa è stata la vicinanza con il nostro capitano, Davide Astori. Era uno di quei ragazzi che erano appena nati per essere un leader, sai? Ogni giorno in allenamento, ci ha mostrato la strada. Invecchiando, mi trascinava da parte prima dell’allenamento, passavamo la palla per scaldarci e mi dava qualche suggerimento qua e là. Durante i viaggi, passavamo notti insieme guardando altri giochi o vecchi film.

Era uno spirito così caldo, così amorevole e gentile. Quando sono diventato una figura costante negli 11 iniziali, mi sarei rivolto a lui quando attraversavo una brutta fase di forma. Ogni volta che segnavo, ricevevo un’email dal fotografo del team con una foto della mia esultanza da pubblicare sui social media.

E in ogni foto si vedeva che la prima persona a venire ad abbracciarmi era Davide. Amico mio, il nostro capitano. Come molte persone sanno, ci ha lasciato nel marzo 2018. Aveva 30 anni. Trenta. Davide è morto per arresto cardiaco. E ogni volta che cerco di non pensare ai miei problemi cardiaci, la morte di Davide è un duro promemoria: il tempo è breve, e noi che siamo vivi siamo fortunati, sempre.

Ho pensato a Davide molte volte durante il mio trasferimento alla Juventus nell’estate 2017. Guardavo vecchi video dei miei obiettivi, e vedevo Davide correre dal centro del campo con le braccia in aria. Gli ho parlato prima che me ne andassi. Lui capì. Ma non è stato facile.

Alcune settimane dopo la sua morte, mi sono tatuato il suo numero accanto alla preghiera di Ave Maria che ho sul mio braccio destro. Ora, ovunque io vada, lui è con me, protetto per sempre. Sono un credente. Lo sono sempre stato E una delle cose che seguo è l’idea che questa vita che stiamo vivendo, stiamo solo attraversando il nostro cammino verso qualcosa di più grande.

Credo questo. Lo voglio. C’è un posto migliore, un luogo più sacro, per il quale siamo destinati. E quando arriverò lì, la prima persona che chiederò di vedere sarà Davide. Amico mio, il nostro capitano"