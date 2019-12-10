Vertice Pradè-Barone-Montella. L'obbligo per le prossime gare? Fare punti o arriverà l'esonero

Secondo quanto scrive La Nazione, aria pesante quella che si respirava ieri al centro sportivo. Erano presenti il ds Pradè e Joe Barone i quali sono usciti per ultimi per andare poi insieme a Montella...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2019 13:24

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