Vertice Pradè-Barone-Montella. L'obbligo per le prossime gare? Fare punti o arriverà l'esonero
Secondo quanto scrive La Nazione, aria pesante quella che si respirava ieri al centro sportivo. Erano presenti il ds Pradè e Joe Barone i quali sono usciti per ultimi per andare poi insieme a Montella...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:24
Secondo quanto scrive La Nazione, aria pesante quella che si respirava ieri al centro sportivo. Erano presenti il ds Pradè e Joe Barone i quali sono usciti per ultimi per andare poi insieme a Montella a pranzo insieme. Nei confronti dell'allenatore è stata ribadita la fiducia almeno fino alle due prossime gare. L'obbligo? Fare punti oppure sarà esonerato al termine dell'anno.