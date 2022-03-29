Verso l'Empoli: occasione giusta per il tridente Ikoné-Cabral-Gonzalez dal 1'?

Le condizioni di Piatek verranno valutate, dopo la sutura alla caviglia

Domenica contro l'Empoli, per la prima volta, potremo vedere dal 1' il tridente composto da Cabral, Ikoné e Gonzalez. I tre hanno giocato insieme per 5 minuti a Spezia, gara in cui fra l’altro c’è stato il passaggio vincente di Cabral per Amrabat. Ikoné ha grandi possibilità di partire titolare, come Cabral, da valutare le condizioni della caviglia di Piatek. Da capire Gonzalez, che in Nazionale ha segnato. Di sicuro Sottil proverà a prendere il posto a qualcuno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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