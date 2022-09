Verso Bologna: Nico Gonzalez stringerà i denti, sarà decisivo l’ultimo test. Torna Igor

Dopo il pareggio contro l’RFS Riga per la Fiorentina è già tempo di pensare alla trasferta di Bologna. Nico Gonzalez proverà a stringere i denti, facendo un ultimo test per verificare le sue condizioni fisiche. Vincenzo Italiano, come scrive La Repubblica, spera di recuperarlo, ma vista la situazione non vorrebbe correre inutili rischi. Inoltre, dopo la squalifica che lo ha costretto a stare fuori in Conference League, torna a disposizione anche Igor.

