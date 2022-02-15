Vergognosi insulti a Italiano jr.: "Sei brutto, la tua ragazza è un cesso. Di Italiano hai il nome, terrone"

Il figlio di Italiano è stato bersaglio di vergognosi insulti sui social da parte di alcuni "tifosi" dello Spezia

Non è bastato a qualche tifoso dello Spezia il duro trattamento riservato ieri al mister della Fiorentina Vincenzo Italiano. Qualche "tifoso" della squadra spezzina ha pensato bene di andare a insultare il figlio dell'allenatore Christian sul suo profilo Instagram con insulti vergognosi e razzisti. Questo il contenuto della storia postata da Italiano Jr:

"Tuo padre è un ***** con le orecchie, presuntuoso di ***** e pure terrone, te sei brutto, ******** se sei brutto, la tua ragazza è un cesso. Peccato che tuo padre è un fenomeno e farà strada... però quando mollerà la Fiorentina sarai punto e a capo. Di italiano hai solo il cognome, terrone del *****".

PAGANINI NON CI STA PER IL GOL DI PIATEK

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