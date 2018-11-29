Veretout: "Sono il gladiatore viola, vogliamo vincere sabato. Non è vero che siamo in crisi perché..."

Jordan Veretout ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Da quando sono arrivato a Firenze i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante la gara contro la Juventus. Noi metteremo in campo...

Jordan Veretout ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Da quando sono arrivato a Firenze i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante la gara contro la Juventus. Noi metteremo in campo tutte le nostre carte migliori.

La Juve è una squadra fortissima, che può vincere sia il campionato che la Champions League, con Ronaldo sono ancora più forti.

Non è vero che siamo in crisi. Abbiamo giocato buone gare e il fatto che non vinciamo da cinque partite sarà senza dubbio uno stimolo in più in vista di sabato.

Un mio gol sarebbe davvero qualcosa di magico, ma sinceramente segnare non è il mio primo pensiero. L'importante è che la Fiorentina vinca e per riuscirci può segnare chiunque, anche un difensore.

La fascia di capitano indossata da Chiesa contro il Bologna è uno stimolo in più per lui. I tifosi lo chiamano "Il figlio della città" e questo dimostra il legame che c'è. E' giovane, ha ottime qualità ma può migliorare ancora.

A Firenze la gente mi paragona ad un gladiatore perché do tutto quello che ho in campo. Un paragone che mi rappresenta e mi piace molto. Perché amo dare battaglia sul terreno di gioco"