Veretout al Milan? La Fiorentina vuole solo soldi, no viola a Cutrone o giocatori in cambio

Il futuro di Jordan Veretout sarà lontano dalla Fiorentina e già questa settimana possono esserci novità importanti. Il Corriere Fiorentino spiega che il Napoli aveva trovato un accordo, ora però è il...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 19:43

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