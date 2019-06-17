Veretout al Milan? La Fiorentina vuole solo soldi, no viola a Cutrone o giocatori in cambio
Il futuro di Jordan Veretout sarà lontano dalla Fiorentina e già questa settimana possono esserci novità importanti. Il Corriere Fiorentino spiega che il Napoli aveva trovato un accordo, ora però è il...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 19:43
Il futuro di Jordan Veretout sarà lontano dalla Fiorentina e già questa settimana possono esserci novità importanti. Il Corriere Fiorentino spiega che il Napoli aveva trovato un accordo, ora però è il Milan ad essere in vantaggio. Nelle scorse ore, si era anche vociferato di un possibile scambio con Cutrone, ma il club viola sembra preferire i soldi alle contropartite tecniche.
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