Venuti non ci sta: “Siamo arrabbiati, volevamo vincere e meritavamo di vincere questa partita”

Lorenzo Venuti ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, le sue parole:

Il Verona nel primo tempo ci ha messo in difficoltà e per questo motivo abbiamo calciato spesso palla lunga, ci sta, nel calcio ci sono anche gli avversari. Nel primo tempo abbiamo avuto comunque le nostre occasioni nel loro momento migliori. Credo che ci possiamo rimproverare qualcosa perchè abbiamo sprecato tanto. Siamo arrabbiati, volevamo vincere, questa mentalità ce l’ha data Italiano, vogliamo vincere e siamo arrabbiati quando non accade. Meritavamo di vincere, c’è delusione. Dico grazie ai tifosi per il sostegno che ci danno, contento di averli coinvolti, loro sono importanti. La fascia? Un valore inestimabile, rappresenta Firenze” conclude Venuti.

ITALIANO ANNUNCIA IKONE