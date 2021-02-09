Venuti: "Il Viola Park è un passo in avanti per i giovani. Da bambino..."

Venuti ha parlato anche di qunado sognava di diventare un calciatore.

Il difensore della Fiorentina,, ha parlato sui canali ufficiali del club viola

Viola Park? "E' un grande passo avanti, per i giovani ma anche per la prima squadra. I più giovani si potranno avvicinare ai grandi calciatori, a me è mancata questa possibilità. Ho fatto molti sacrifici, spesso quando si parla dei calciatori si vede solamente la parte bella della loro storia. Fin da bambino ho fatto tante rinunce, non c'è stato un momento in cui ho pensato di farcela. Diventare calciatore è stato un mio obiettivo, è stato emozionante essere confermato qui nel gruppo lo scorso anno".

Momento? "Non sempre i campionati vanno come si programmano, credo molto nella squadra: c'è talento e c'è tanta unione, remiamo dalla stessa parte. Le prossime tre partite sono importanti, con la Sampdoria mi aspetto carattere e spirito. C'è stato anche nelle ultime gare anche se è mancata la vittoria, ripartiamo da quello".

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