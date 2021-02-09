Pucci: "Bisogna ricordare a Nardella che il Franchi non ha una agibilità"
Filippo Pucci, il presidente del Centro Coordinamento del Viola Club è intervenuto su Radio Bruno e ha parlato della situazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze.Queste le sue dichiarazioni: "Ho...
Queste le sue dichiarazioni: "Ho fatto una verifica per degli striscioni e in qualche crepa ci si entra in una mano. Quando Nardella dice che garantiranno entro settembre un rientro allo stadio salvo Covid-19, bisogna ricordargli che ad oggi il Franchi non ha una agibilità piena. Questo è un dato di fatto. E’ un problema che ci portiamo dietro da anni, non è agibile nella sua interezza. E’ una mancanza paurosa. Quindi che ci si va a fare un sopralluogo? Non vogliamo esser tirati per la giacca da nessuno, non vogliamo assolutamente mancare di rispetto, però neanche che si porta pinocchio al campo dei miracoli".
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