Pucci: "Bisogna ricordare a Nardella che il Franchi non ha una agibilità"

Filippo Pucci, il presidente del Centro Coordinamento del Viola Club è intervenuto su Radio Bruno e ha parlato della situazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze.Queste le sue dichiarazioni: "Ho...

A cura di Redazione Labaroviola 09 febbraio 2021 14:51

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