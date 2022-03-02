Venuti fa perdere la Fiorentina e scoppia in lacrime a fine partita, l'ex compagno Vlahovic lo consola

Bel gesto di fair play di Dusan Vlahovic che vedendo Venuti molto abbattuto è andato a consolarlo per l'errore commesso

Il terzino viola Lorenzo Venuti ha fatto autorete nel finale condannando la Fiorentina alla sconfitta. Lollo, che è anche un grande tifoso, si è disperato a fine gara scoppiando a piangere. Molto sportivo l'ex Dusan Vlahovic che è andato a consolare il vecchio compagno che era veramente abbattuto per l'accaduto. Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social network

ALLEGRI MOLTO SODDISFATTO PER LA PARTITA DEI SUOI

https://www.labaroviola.com/allegri-non-abbiamo-rischiato-niente-tenuto-bene-il-campo-sofferto-solo-in-contropiede/167566/