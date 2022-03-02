Venuti fa perdere la Fiorentina e scoppia in lacrime a fine partita, l'ex compagno Vlahovic lo consola
Bel gesto di fair play di Dusan Vlahovic che vedendo Venuti molto abbattuto è andato a consolarlo per l'errore commesso
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 00:24
Il terzino viola Lorenzo Venuti ha fatto autorete nel finale condannando la Fiorentina alla sconfitta. Lollo, che è anche un grande tifoso, si è disperato a fine gara scoppiando a piangere. Molto sportivo l'ex Dusan Vlahovic che è andato a consolare il vecchio compagno che era veramente abbattuto per l'accaduto. Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social network
ALLEGRI MOLTO SODDISFATTO PER LA PARTITA DEI SUOI
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