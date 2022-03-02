Allegri: "Non abbiamo rischiato niente, tenuto bene il campo. Sofferto solo in contropiede"
Allegri: "Vincere a Firenze non è facile ma la squadra ha dimostrato maturità. Partita bloccata, abbiamo sofferto i contropiedi ma fortunatamente non abbiamo subito gol
Il tecnico bianconero Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria sul filo di lana acciuffata nei minuti di recupero contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "É stata una partita bloccata, abbiamo sofferto i contropiedi ma fortunatamente non abbiamo subito gol. A parte alcune occasioni, la squadra ha tenuto bene il campo e non abbiamo rischiato niente. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli e potevamo segnare prima sempre con Cuadrado. Vincere a Firenze non è facile ma la squadra ha dimostrato maturità, siamo stati tutti bravi ma Danilo ha dato l'esempio con una prova altissima. A parte alcuni contropiedi abbiamo difeso bene e alti, abbiamo sbagliato le scelte del primo passaggio e poi Cuadrado si è rifatto dell'errore con quel cross"
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