Ventura sceglie di non convocare Astori per la partita di stasera contro l'Albania

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gianpiero Ventura ha deciso di non portarsi né in panchina nè in tribuna il viola Davide Astori

Pur essendo convocato in nazionale per il doppio impegno contro Albania e Olanda il difensore della Fiorentina Davide Astori non è stato convocato per la partita di stasera contro l'Albania. Queste le convocazioni di mister Ventura

Portieri: Buffon, Donnarumma, Meret

Difensori: Barzagli, Bonucci, Darmian, D'Ambrosio, De Sciglio, Romagnoli, Rugani, Zappacosta

Centrocampisti: De Rossi, Gagliardini, Parolo, Verratti

Esterni: Candreva, Insigne, Sansone, Verdi

Attaccanti: Belotti, Eder, Petagna, Immobile.