Ventura sceglie di non convocare Astori per la partita di stasera contro l'Albania
Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gianpiero Ventura ha deciso di non portarsi né in panchina nè in tribuna il viola Davide Astori
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2017 12:47
Pur essendo convocato in nazionale per il doppio impegno contro Albania e Olanda il difensore della Fiorentina Davide Astori non è stato convocato per la partita di stasera contro l'Albania. Queste le convocazioni di mister Ventura
Portieri: Buffon, Donnarumma, Meret
Difensori: Barzagli, Bonucci, Darmian, D'Ambrosio, De Sciglio, Romagnoli, Rugani, Zappacosta
Centrocampisti: De Rossi, Gagliardini, Parolo, Verratti
Esterni: Candreva, Insigne, Sansone, Verdi
Attaccanti: Belotti, Eder, Petagna, Immobile.