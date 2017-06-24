“Vendereste anche il fumo delle candele. Della Valle vattene” altro striscione contro la società appeso al Franchi
La possibile cessione di Borja Valero all'Inter scatena ancora grandi polemiche e contestazione alla società da parte dei tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 08:28
Non si placa il clima di contestazione intorno alla società viola dopo i rumors sempre più insistenti di un passaggio di Borja Valerio all’Inter. Questo lo striscione appeso ai cancelli dello Stadio Franchi questa notte “Vendereste anche il fumo delle candele. Della Valle vattene”. Questa la foto del sito di Firenze: