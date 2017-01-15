Vecino o Badelj? Tello o Chiesa? Come potrebbe essere la Fiorentina stasera…

Il modulo è ormai assodato, il 4-2-3-1 è il modulo che dalla trasferta vittoriosa a Cagliari è stato scelto con certezza da Paulo Sousa che in un colpo solo ha sistemato nel loro ruolo naturale Ilicic, Chiesa, Bernardeschi e Borja Valero. Questa sera contro la Juventus Sousa dovrebbe proporre Tatarusanu in porta, sarebbe contro ogni logica mettere già oggi il nuovo arrivato Marco Sportiello. In difesa a destra Tomovic favorito su Salcedo, al centro Gonzalo e Astori, a sinistra dovrebbe giocare Maxi Olivera favorito sul croato Milic per il ruolo di terzino sinistro.

A centrocampo sono in tre a giocarsi due posti da titolare, Borja Valero, Vecino e Badelj. La logica direbbe Badelj e Borja ma attenzione alla sorprese con magari lo spagnolo spostato sulla linea della trequarti.

Dietro l’unica punta Kalinic, ci sarà sicuramente Federico Bernardeschi a sinistra, con Ilicic al centro e uno tra Tello e Chiesa sulla destra. Favorito il giovane 97 viola per la sua freschezza e per la forma che ha dimostrato nell’ultimo mese e mezzo, ma Sousa potrebbe anche decidersi di affidarsi all’usato sicuro e scegliere lo spagnolo ex Barcellona.