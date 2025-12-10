10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:43

Vanoli: “Ranieri? Preferisco che il giocatore sostituito sia arrabbiato, ma sono cose strumentalizzate”

Redazione

10 Dicembre · 18:42

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 18:42

L’allenatore viola ha detto di aver chiarito con Gudmundsson rispetto all’episodio del calcio di rigore di Reggio Emilia

Paolo Vanoli ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport alla viglia della gara di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev: “Bisogna vedere partita per partita, e questa è una gara importante sotto tutti gli aspetti, su cui dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo rimanere uniti e lottare per uscire da questa situazione”.

Sull’impatto con lo spogliatoio: “Ho detto fin dal primo giorno che sarà una strada lunga, in cui ci sono degli alti e bassi. Noi dobbiamo trovare la strada per uscire, senza andare l’uno contro l’altro. Non ho ho la sensazione che si vada uno contro l’altro, ma questi ragazzi sono giovani, è normale che ascoltano un po’ tutto, e viene tutto strumentalizzato. Il saluto a Ranieri? Anche queste cose vengono strumentalizzate, ma sono tutte situazioni che fanno parte di quello che è il calcio. A volte preferisco che il giocatore sostituito sia arrabbiato”.

Sulle scelte: “Metterò la miglior formazione, e chi scenderà in campo dovrà capire il momento, sapendo che il risultato sarà importante per la prossima partita”.

Sul ‘caso’ Gudmundsson: “Quanti episodi si vedono sul dischetto di rigore in tutto il mondo? Ci sono delle gerarchie, ma è venuta fuori la sensibilità del ragazzo. L’obiettivo è fare gol. Non sono offeso dalle parole di Gudmundsson, ci siamo chiariti, e ho apprezzato la sua spiegazione in quella situazione”.

