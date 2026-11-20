Investitura Totale Vanoli incorona Mastantuono: "Il talento non basta, ma è una fortuna lavorare con lui. Godiamocelo"

Il tecnico viola esalta il talento argentino, ne sottolinea la maturità e indica gli aspetti su cui può ancora crescere

Franco Mastantuono è certamente uno dei giocatori di maggior talento arrivati nel campionato di Serie A nel corso dell'ultima estate. In prestito dal Real Madrid, il trequartista argentino si sta mettendo in mostra con la maglia della Fiorentina ed è reduce da un'ottima prestazione, con tanto di doppietta, nell'ultima amichevole contro Costa Rica con la maglia della Selecciòn.

A parlare del suo impatto nel calcio italiano, delle sue qualità e degli aspetti sui quali migliorare è il suo attuale allenatore alla Fiorentina, Paolo Vanoli, intervistato da Cronache di Spogliatoio. “Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo”, dice il tecnico.

Sulla decisione di andare a giocare alla Fiorentina, nonostante non mancassero le squadre disposte a scommettere su di lui: “Franco deve completarsi come giocatore, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti”.

Sugli aspetti che lo hanno colpito maggiormente, Paolo Vanoli dichiara questo a Cronache di Spogliatoio: “Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere”.

A proposito della capacità di rendere nonostante le grandi aspettative nei suoi confronti, Paolo Vanoli aggiunge questa considerazione su Franco Mastantuono: “A 16 anni vedeva già la pressione del River Plate e delle sfide contro il Boca Juniors, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che abbiano pagato 60 milioni per prenderlo. Mi ha colpito per la sua maturità: dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età”.

Lo riporta calciomercato.com