La rivelazione: “Era fatta per il ritorno di Bove alla Fiorentina, poi il mancato via libera”

Il documentario di Bove ripercorre quei momenti in cui ha sperato di poter tornare a giocare in Italia

È uscito “Battito” il documentario su Edoardo Bove e la sua esperienza da quel triste Fiorentina-Inter in cui ha accusato un malore.

Il documentario ripercorre quel momento e la sua riabilitazione con il ritorno al calcio giocato. Ma soprattutto segue la speranza di Bove di tornare a giocare in Italia.

C’è stato un momento infatti in cui Bove sperava di poter togliere il defibrillatore sottocutaneo grazie ad un’ablazione. Prima di entrare in sala operatore per capire se c’era questa possibilità Bove rivela di non aver detto niente a nessuno ma di essere pronto a tornare in campo.

E in quel momento il suo procuratore Diego Tavano rivela che la Fiorentina lo voleva a tutti i costi. Bove dunque è stato vicino al ritorno in maglia viola

Le scene di quel momento sono le più cariche di emozione del film. Ma il verdetto purtroppo dà esito negativo: niente idoneità in Italia. Per Bove è una doccia fredda con la rabbia che prende il sopravvento per la speranza che svanisce di nuovo: “Ci avevo creduto di nuovo, forse il problema sono io, speranza di m….” dice amaro in lacrime