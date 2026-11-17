Da Pisa attaccano la nuova maglia: “Fibonacci era pisano, ma quale pensatore fiorentino”

Da Pisa attaccano la Fiorentina per la nuova maglia, figuraccia di Fiorentina e Joma?

La terza divisa firmata Joma è blu, con dettagli bianchi e rossi e il giglio sul petto. La presentazione ruota attorno alla “proporzione divina” e alla spirale aurea, inserite in un racconto che celebra Firenze e la ricerca delle proporzioni perfette. Il protagonista della campagna, da parte della stampa fiorentina, viene descritto come un “pensatore fiorentino ossessionato dalla ricerca della forma perfetta”.

Qui però serve essere precisi. Curiosa la scelta di mettere un immaginario tutto fiorentino attorno a un disegno che richiama soprattutto il matematico pisano. E su questo una bonaria protesta dalla città della Torre ci sta tutta. Fibonacci nacque intorno al 1170 ed è una delle figure più importanti della storia scientifica pisana. Il suo nome è rimasto legato alla celebre successione numerica; Pisa lo ricorda e lo celebra anche attraverso iniziative dell’Università e delle istituzioni cittadine. Il collegamento con la nostra città ha qualche secolo di vantaggio su qualsiasi campagna pubblicitaria. Il 23 novembre, inoltre, si celebra il Fibonacci Day.

Naturalmente nessuno pretende di riservare alla “Toscana occidentale”, per dirla alla fiorentina l’uso di una figura geometrica. La Fiorentina può mettere sulla maglia tutte le spirali che vuole. Ma se la comunicazione insiste sull’identità della città e il richiamo visivo passa da Fibonacci, ricordare Pisa sarebbe un gesto di precisione.

Intanto a Firenze l’autogol è servito. Perfino molti supporter fiorentini considerano inconcepibile che sulla maglia della Fiorentina compaia, seppur concettualmente, un tributo a una figura indissolubilmente legata alla città rivale. Diversi utenti hanno ironizzato chiedendo se nella prossima maglia verrà inserito il cannocchiale di Galileo Galilei (anch’egli pisano), criticando Joma per la scelta stilistica e la mancanza di aderenza alla pura identità fiorentina. Un po’ come se a queste latitudini spacciassimo Dante per pisano. La maglia potrà piacere o non piacere, ma sul cambio di residenza del matematico, invece, da queste parti non si firma. La cosa d’altronde non ci stupisce, a Firenze si cerca di far passare da sempre anche Galilei per un fiorentino. E l’ironia sta proprio qui: per celebrare Firenze si sceglie un motivo che in realtà celebra Pisa. Lo scrive sestaporta.news