Mercato Viola La Fiorentina a Gennaio vuole prendere un centrocampista di struttura e un terzino sinistro

L'obiettivo è mettere a disposizione di Vanoli innesti mirati per affrontare al meglio la seconda parte di stagione

La Fiorentina, come anticipato dalla nostra redazione, ha individuato due priorità in vista del mercato di gennaio: un terzino sinistro e un centrocampista di struttura. È questa la strategia che Fabio Paratici sta portando avanti per intervenire sui reparti che necessitano di maggiori alternative e caratteristiche differenti.

Il primo obiettivo riguarda la corsia mancina. La dirigenza, nonostante il rientro previsto di Fabiano Parisi, vuole inserire un terzino sinistro di ruolo, capace di garantire affidabilità e continuità, offrendo a Vanoli una soluzione in più per la gestione della fascia, visto che Valdepenas è ancora acerbo.

Il secondo intervento riguarda il centrocampo. La Fiorentina cerca un giocatore fisico, strutturato, capace di recuperare palloni, proteggere la difesa e dare maggiore sostanza alla mediana anche in fase di possesso. Un profilo con caratteristiche precise, che possa completare il reparto e offrire all'allenatore un'alternativa diversa rispetto agli interpreti già presenti in rosa, e perché no consentire l'utilizzo contemporaneo di Fagioli ed Oulai.

Paratici è dunque al lavoro per individuare i profili giusti. L'intenzione non è stravolgere nuovamente la squadra, ma aggiungere due tasselli funzionali alle esigenze tecniche di Vanoli. Gennaio sarà un passaggio importante per correggere alcune lacune e permettere alla Fiorentina di affrontare la seconda parte della stagione con una rosa più funzionale.