Il Confronto Vanoli come Pioli, stessi punti e una difesa ancora più fragile dopo otto giornate

Quattro punti in classifica e 19 reti incassate. I numeri raccontano una crisi senza fine

L'avvio di campionato della Fiorentina continua a regalare amarezze e a sollevare pesanti interrogativi sul futuro della stagione viola. Dopo le prime otto giornate di Serie A, la squadra guidata da Paolo Vanoli viaggia con la stessa identica tabella di marcia di dodici mesi fa, quando in panchina sedeva Stefano Pioli. I numeri sul campo tracciano un quadro spietato: con un bottino magro di appena 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, i gigliati hanno raccolto la miseria di 4 punti in 8 partite, ricalcando in tutto e per tutto la partenza ad ostacoli del recente passato.

Il confronto tra le due gestioni certifica un'immobilismo preoccupante sia sul piano dei risultati sia per quanto riguarda l'efficacia delle due fasi di gioco. Nella passata stagione la Fiorentina di Pioli aveva realizzato 7 gol fatti a fronte dei 12 subiti, evidenziando una manovra offensiva farraginosa e gravi lacune in fase di copertura. Oggi il bilancio di Vanoli non mostra alcun progresso sostanziale: le reti all'attivo sono 9, mentre la retroguardia continua a sbandare vistosamente con ben 19 gol subiti, confermandosi come il reparto difensivo più battuto del torneo con una media da bollino rosso di oltre due reti incassate a gara.

Un'ulteriore nota dolente risiede nella gestione dei minuti finali. Esattamente come un anno fa, quando la squadra perse ben 5 punti da situazione di vantaggio nelle prime otto uscite, anche la gestione Vanoli sta scontando a caro prezzo la mancanza di tenuta mentale: i 2 gol presi nel finale a San Siro portano a 7 i punti sfumati nei minuti conclusivi in questo avvio di torneo. La sensazione è quella di una storia che si ripete senza che siano stati fatti passi in avanti, lasciando i tifosi viola di fronte alla scomoda realtà di un altro campionato drammaticamente in salita.