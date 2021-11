Valcareggi: “Vlahovic andrà alla Juventus. Resta solo da capire se accadrà a gennaio o a giugno”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il tifoso viola e procuratore Furio Valcareggi:

“Vlahovic andrà via dalla Fiorentina e ai bianconeri manca una punta. Per me c’è solo da capire se la Juventus lo prederà a gennaio o a giugno. La società viola non ha bisogno di soldi dunque non sarà un’operazione facile. A Firenze non digeriamo volentieri che i nostri giocatori passino alla rivale. Se i bianconeri prendono Vlahovic possono puntare allo scudetto. A gennaio non partirà per meno di 80 milioni”.