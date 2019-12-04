Valcareggi: "Sbagliati i fischi della tribuna a Montella alla sostituzione di Sottil. Commisso..."

Queste le parole di Furio Valcareggi a Lady Radio: "La gara di ieri è andata bene ma era molto difficile affrontare il Cittadella, era una sfida trappola. Sono contrario all'esonero di Montella, anche...

Queste le parole di Furio Valcareggi a Lady Radio: "La gara di ieri è andata bene ma era molto difficile affrontare il Cittadella, era una sfida trappola. Sono contrario all'esonero di Montella, anche se poi mancano i risultati. Commisso l'ha ascoltato due sere continuative, è un fenomeno. Ieri ho sentito provenire dalla tribuna dei fischi nei confronti di Montella quando ha sostituito Sottil, in quel momento non va fischiato l'allenatore. La Fiorentina stava vincendo ed in 10 quella era l'unica soluzione. Sottil ha del talento ma deve capire che questa sua delusione per le poche partite in A mi sembra troppo".