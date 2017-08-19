Valcareggi: "La partita di Borja Valero contro i viola sarà piena di stress. Lui ama davvero la Fiorentina"
Borja non è abituato a giocare così. Per lui il calcio é allegria" così il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi alla Gazzetta
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 13:09
Furio Valcareggi, noto procuratore ma anche tifoso viola ha parlato di Borja Valero alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
"Per Borja Valero saranno novanta minuti di stress. Una sensazione che non ha mai vissuto. Per lui il calcio è solo allegria. Dal punto di vista professionale non poteva rifiutare il trasferimento all’Inter. Diciamo che è stato un ‘traditore onesto’. Perché lui la Fiorentina l’ama veramente"