Valcareggi: "La partita di Borja Valero contro i viola sarà piena di stress. Lui ama davvero la Fiorentina"

Borja non è abituato a giocare così. Per lui il calcio é allegria" così il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi alla Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola 19 agosto 2017 13:09

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