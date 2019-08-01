Valcareggi: "Chiesa rischia due anni di tribuna. Lirola e Boateng ok, Ribery ha poco da dare"

L'agente di mercato Furio Valcareggi ha parlato dei movimenti in Serie A durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole: "Commisso non cede Chiesa neanche per 100 milioni di euro....

L'agente di mercato Furio Valcareggi ha parlato dei movimenti in Serie A durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole: "Commisso non cede Chiesa neanche per 100 milioni di euro. Il rifiuto del calciatore è netto, Montella non lo vuole così. Se lui vuole andare via, la Fiorentina potrebbe far valere il vincolo contrattuale. C'è il rischio che il giocatore possa andare in tribuna per due anni. Lirola ok, Boateng basterebbe solo una parte del suo potenziale per fare bene. Ribery? Ha fatto finali di Champions, ma si è spesso infortunato. Non lo prenderei perché ha davvero poco altro da dare. Serve gente che vuole crescere".

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