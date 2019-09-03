Valcareggi: "Brava la Fiorentina a trattenere Chiesa, è il colpo più importante di questa estate"
L’agente di mercato Furio Valcareggiè intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà ed ha parlato anche di Federico Chiesa. Ecco cosa ha detto: "È stato bravo Giancarlo Antognoni ed...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 18:33
L’agente di mercato Furio Valcareggiè intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà ed ha parlato anche di Federico Chiesa. Ecco cosa ha detto: "È stato bravo Giancarlo Antognoni ed è stata brava la Fiorentina a trattenerlo, anche se Chiesa inizialmente ci era rimasto male. Credo che il colpo più importante di questa estate sia stato proprio Chiesa”.
Tuttomercatoweb.com