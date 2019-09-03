Valcareggi: "Brava la Fiorentina a trattenere Chiesa, è il colpo più importante di questa estate"

L’agente di mercato Furio Valcareggiè intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà ed ha parlato anche di Federico Chiesa. Ecco cosa ha detto: "È stato bravo Giancarlo Antognoni ed...

A cura di Redazione Labaroviola 03 settembre 2019 18:33

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