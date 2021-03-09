Valcareggi: "Amrabat? È venuto il fratello qui ma la colpa è la sua"

Valcareggi difende il direttore Pradè della Fiorentina.

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

L'opinionista Furio Valcareggi ha rilasciato un'intervista su TMW Radio delle problematiche della società viola.

Queste le sue dichiarazioni: "Quando dicono che la Fiorentina trova delle concorrenti agguerrite, trovano una viola agguerrita. E' in zona retrocessione però ancora fuori. Tutta questa paura non ce l'ho. Siamo in buone mani, se veniva un tecnico giovincello ci si schiantava al muro. Invece un solo punto alla volta, piano piano, ce la può fare. Prandelli ha Firenze nel cuore e non poteva dire di no. Adesso sfidare la Fiorentina non è piacevole per nessuno, siamo agguerriti. Non retrocederà. Ad agosto c'è stato un plebiscito sulla squadra viola, sono mancate le prestazioni dei calciatori. Le colpe non sono di Pradè. Amrabat? E' venuto il fratello qui, ma la colpa è la sua. Ci sono moltissimi giocatori che non stanno rendendo".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-non-va-male-solo-la-fiorentina-in-prima-squadra/133340/