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Bucchioni: "Non va male solo la Fiorentina in prima squadra"

Il giornalista sportivo ha parlato della situazione in casa Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2021 16:34
Bucchioni: "Non va male solo la Fiorentina in prima squadra" -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno.

Ecco le sue parole: "La Fiorentina va male non solo con la prima squadra, ma anche con le squadre giovanili e quella femminile. Evidentemente c’è qualcosa che non va, il presidente Commisso deve capire cosa c’è e deve intervenire".

Prandelli? "Questa situazione rallenterà ancora la programmazione futura, perchè ora devi lottare per la salvezza e non puoi pensare al prossimo campionato. Come minimo si perderanno due mesi".

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