Bucchioni: "Non va male solo la Fiorentina in prima squadra"
Il giornalista sportivo ha parlato della situazione in casa Fiorentina.
Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno.
Ecco le sue parole: "La Fiorentina va male non solo con la prima squadra, ma anche con le squadre giovanili e quella femminile. Evidentemente c’è qualcosa che non va, il presidente Commisso deve capire cosa c’è e deve intervenire".
Prandelli? "Questa situazione rallenterà ancora la programmazione futura, perchè ora devi lottare per la salvezza e non puoi pensare al prossimo campionato. Come minimo si perderanno due mesi".
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