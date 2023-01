Una bella notizia, Cabral è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Infortunio ormai superato

Come mostrano le immagini postate sui social dalla Fiorentina, è tornato ad allenarsi in gruppo Cabral, il centravanti brasiliano si era infortunato durante la partita contro il Sassuolo e il report medico diceva di una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Dopo il Torino, il tecnico viola Vincenzo Italiano aveva detto che sarebbe tornato presto perchè l’infortunio era meno grave del previsto, oggi il rientro con il gruppo. Certamente una buona notizia per tutto il mondo viola.

LE PAROLE DI PIEROZZI SU AQUILANI