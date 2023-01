Un tragico incidente fa morire il papà, il figlio lascia un mazzo di fiori sul suo posto al Franchi

L’8 novembre scorso un tragico incidente sull’A1 ha portato via Gino Galli, che ha perso la vita su quell’autostrada, all’altezza del km 283 (tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa e l’uscita Firenze-Scandicci). Lì, intorno alle 4, è avvenuto un terribile incidente: la sua auto è andata a incastrarsi in una terribile carambola con due mezzi pesanti. Per Gino, grande tifoso viola, 56 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Gino era un grande tifoso della Fiorentina ed abbonato allo stadio Franchi per vedere la sua squadra del cuore din dai tempi di Antognoni fino al fallimento, compreso il campionato di serie C2, dopo per tanti anni aveva abbandonato lo stadio per impegni di lavoro, quest’anno si era riabbonato anche per festeggiare il fatto che la sua attività commerciale era diventata InViola Point. Non aveva saltato una partita, fino a quel terribile 8 novembre.

In occasione della gara tra Fiorentina e Monza, suo figlio Francesco si è recato allo stadio ed ha portato con se un mazzo di fiori che poi ha lasciato al suo posto in tribuna, per ricordarlo ed omaggiarlo nel suo stadio, davanti la sua squadra del cuore regalando ai presenti un grande momento di dolcezza e amore.

IL RACCONTO DI ITALIANO