Italiano: “Dalla tribuna mi gridavano di mettere Amrabat, non sta bene. In Qatar con le infiltrazioni”

Vincenzo Italiano ha parlato di Amrabat in conferenza stampa, queste le sue parole per spiegare il motivo del mancato impiego del centrocampista marocchino:

“Amrabat ha terminato il mondiale facendo le infiltrazioni, si porta dietro qualche problemino, ha fatto 4 allenamenti con la squadra, non ha i 90 minuti ed a questo punto meglio non rischiare, non gioca solo per una questione fisica. Nel mezzo stiamo bene numericamente, abbiamo Bianco, Castrovilli, Amrabat, Duncan, Bonaventura. Bianco sta prendendo convinzione e sta mettendo qualità. La gente mi urlava dalla tribuna di mettere in campo Amrabat ma lui non sta bene”

