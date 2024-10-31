Un monumentale De Gea baluardo contro le streghe nella notte di Halloween
La Fiorentina vince ancora e il portiere spagnolo si conferma un fattore sfoderando due parate da top player assoluto
La Fiorentina che espugna Marassi dopo una gara spigolosa e povera di contenuti tecnici apprezzabili deve sicuramente ringraziare l'ennesima prestazione sopra le righe di David De Gea.
Il campione spagnolo compie almeno due grandissimi interventi, uno su Pinamonti e l'altro su Vasquez che certificano il suo acquisto come un colpo clamoroso da parte della Fiorentina. Per molti addetti ai lavori se con il rendimento si considerano anche le condizioni economiche e contrattuali probabilmente il migliore del mercato estivo in Serie A. Anche la Lega Serie A lo celebra sul suo profilo Twitter:
Bucchioni: “Fiorentina stabilmente in alto grazie ad un allenatore duttile che ha in mano il gruppo”
https://www.labaroviola.com/bucchioni-fiorentina-stabilmente-in-alto-grazie-ad-un-allenatore-duttile-che-ha-in-mano-il-gruppo/274962/