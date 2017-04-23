Un segno che vale più di mille parole. Astori, gesto di un leader vero

Dopo il gol del pareggio di Astori, un gesto da leader vero da parte del difensore viola nei confronti di un compagno in difficoltà

Minuto 57, Federico Bernardeschi esce dal campo sotto i fischi che poi si trasformano in applausi dopo le sue scuse. La prestazione del numero dieci viola è stata semplicemente imbarazzante con un rigore tirato in maniera orrenda. Pochi minuti dopo arriva il pareggio di Astori su calcio d'angolo che corre ad esultare da Bernardeschi seduto in panchina. Un abbraccio per un compagno in difficoltà.

Un gesto vero che dimostra come sia unito lo spogliatoio della Fiorentina e dimostra del bel rapporto che esiste tra il difensore e il talento di Carrara. In quel momento non ci sarebbe potuto essere gesto più significativo in una serata amara per Bernardeschi. Davide Astori si dimostra ancora una volta uno dei leader veri di questa squadra, una colonna da cui ripartire nel prossimo campionato, non solo sul campo.