Probabili Formazioni Udine campo minato: Zanetti punta tutto su Zaniolo, Vanoli boccia Gonçalves e ripesca Fagioli

Ad Udine punti pesantissimi in palio: i friulani devono fare i conti con le assenze di Davis e Gueye, mentre Vanoli, dopo il tracollo di Monza, punta sul pragmatismo

L’Udinese si prepara per la sfida con la Fiorentina con assenze pesanti in attacco. Paolo Zanetti, infatti, deve rinunciare sia a Davis che a Gueye, lasciando il solo Bayo tra i disponibili. In dubbio anche Palma e Piotrowski, alle prese con affaticamenti muscolari. Potrebbe quindi essere riproposta l’opzione del tandem leggero là davanti, non ridisegnando la squadra dopo le sensazioni interessanti lasciate post Bologna. In porta nel 3-5-2/3-4-2-1 ci sarà Okoye, con davanti a lui Kabasele, Solet e Abankwah se Palma non dovesse farcela. Sulla destra tornerebbe così Vojvoda, con a sinistra Kamara e al centro Karlstrom insieme a Zarraga in caso di defezione di Piotrowski. Lovric sarà il collante tra mediana e duo offensivo formato da Ekkelenkamp e Zaniolo.

Come arriva la Fiorentina

Nonostante gli oltre 100 milioni spesi in estate per il restyling della rosa, la fiorentina è piombata nuovamente con tutte le scarpe nella lotta salvezza e per questo la trasferta di Udine rappresenta uno snodo reso ancora più delicato dalla debacle subita a Monza. Le parole d’ordine saranno umiltà ed equilibrio, che tradotto dovrebbe voler dire rinunciare alla qualità, alla frizzante e alla sregolatezza di alcuni calciatori per imbracciare del sano pragmatismo. A centrocampo dunque fuori Pedro Goncalves e dentro Brescianini, che andrà a completare un reparto made in Italy con Fagioli, che sostituirà Oulai, e Ndour. L’ex Atalanta non sarà l’unica novità perché in difesa Vanoli dovrà rinunciare a Viery, oltre che a Pongracic, e quindi la coppia di centrali a protezione di De Gea sarà composta da Dragusin e Ranieri, con Jimenez a destra e sulla sinistra ballottaggio serrato tra Valdepenas e Joao Mario. Davanti torna dall’inizio Njie, intoccabile Mastantuono sull’altro fronte del campo; in attacco ancora favorito Pellegrino ma Beto scalpita e potrebbe ritrovare una maglia nella gara da ex.

UDINESE (3-4-2-1)

Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet ; Vojvoda, Zarraga, Karlström, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo

FIORENTINA (4-3-3)

De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie

Lo riporta tuttomercatoweb.com



