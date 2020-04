Commisso mira a mettere sotto chiave anche un altro gioiello, Dusan Vlahovic, confidando nel suo sì: “Il mio desiderio è rinnovare con la Fiorentina, voglio legati ancora di più a questo club e a Firenze dare tutto per questi colori” il recente messaggio dell’attaccante serbo classe 200 per cui è già pronto un accordo fino al 2025 con ingaggio triplicato più bonus legati al rendimento personale e di quadra. E dopo di lui, vicenda-Chiesa a parte, toccherà a Milenkovic in scadenza nel 2022″. Lo riporta Tuttosport.