Tuttosport, Vlahovic, Milan e Juve su di lui: la Fiorentina chiede 60 milioni, no a formula Chiesa

Il Milan dovrà capire come si evolverà la situazione di Ibra nei prossimi due mesi, ma sopratutto perché i rossoneri sanno di essere alle porte di una stagione importante. Per questo i profili di Vlahovic e Belotti non vanno accantonati. Il 21enne serbo reduce da un campionato da 21 gol, fa gola. Il muro di Commisso però spaventa tutti. I 60 milioni richiesti sono tanti. I bianconeri dipendono molto da Ronaldo. La Fiorentina non è intenzionata ad accettare una formula alla Chiesa: la Juve potrebbe offrire dei giocatori. Lo scrive Tuttosport.

