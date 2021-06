Repubblica, all-in su Italiano. La Fiorentina offre pluriennale a 1,5 milioni: Spezia infastidito

Il primo nome sulla lista è quello di Vincenzo Italiano. Tecnico emergente che ha saputo negli ultimi due anni prima portare lo Spezia in A e una salvezza sicura per giunta giocando 4-3-3. I contatti sono stati avviati subito. Chiaramente questo interessamento non ha fatto piacere al club ligure. L’addio di Italiano sarebbe visto come un autentico tradimento e chiuderebbe male. Un ingaggio pluriennale importante, intorno al milione e mezzo potrebbe convincerlo. Lo scrive Repubblica.

