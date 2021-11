Tuttosport, Vlahovic è il futuro della Juve, servono 50-60 milioni. Occhio alla Premier

La Juventus ha individuato in Vlahovic il centravanti ideale del domani, e se il suo approdo alla Continassa dovesse davvero concretizzarsi nei prossimi mesi a farne le spese sarebbe proprio lo spagnolo. Alla Juve, nel dopo CR7, occorre un finalizzatore: Vlahovic lo è, Morata no. Difficile che Alvaro possa diventarlo a 29 anni, e di riflesso è complicato che possa possa convincere la Juventus a investire 35 milioni per riscattarlo dall’Atletico Madrid anziché 50-60 per strappare Vlahovic alla Fiorentina. Va detto che sul centravanti viola la concorrenza è molta e agguerrita: tra le pretendenti figurano il Tottenham di Paratici e Conte, il Liverpool, ma anche il Newcastle dei dollari arabi. Lo riporta Tuttosport.

