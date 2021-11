Biraghi: “Tifosi? Forse mi hanno capito. Assenza Curva Fiesole a Torino? Dispiace, non ci saranno per colpa di altri”

Oggi Cristiano Biraghi ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, ecco alcuni estratti: “Rapporto con i tifosi? Forse mi hanno capito di più, forse è anche merito di questa fascia. Curva Fiesole assente a Torino? Ci dispiace perché non avremo il loro appoggio e perchè se faremo un bel risultato, ci avrebbe fatto piacere condividerlo insieme a loro. Avranno le loro motivazioni però. Sapere che non ci saranno per colpa di altri e non loro ci dispiace tanto”.

